ua en ru
Пн, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Людмила Кіченок повторила рекорд України в тенісних рейтингах

Понеділок 23 вересня 2024 12:51
UA EN RU
Людмила Кіченок повторила рекорд України в тенісних рейтингах Фото: Людмила Кіченок (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Українська тенісистка Людмила Кіченок встановила новий національний рекорд у парному рейтингу та повторила найкраще досягнення серед усіх розрядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлений рейтинг WTA.

32-річна українка піднялася на третє місце в класифікації. Упродовж тижня вона обійшла канадку Габріелу Дабровскі та бельгійку Елізу Мертенс.

Окрім оновлення національного рекорду у парному розряді, Кіченок також повторила рекорд України в усіх світових рейтингах. Перед цим його одноосібно утримувала Еліна Світоліна. У вересні 2017 року вона піднялася на 3-тє місце в одиночному заліку Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Загалом за всю історію лише три українські тенісисти підіймалися у топ-5 світових рейтингів WTA та чоловічої ATP. У 1994 році четверте місце серед чоловіків посідав Андрій Медведєв.

Оновлений рейтинг WTA (парний розряд)

  1. Катержина Синякова (Чехія)
  2. Ерін Рутліфф (Нова Зеландія)
  3. Людмила Кіченок (Україна)
  4. Габріела Дабровскі (Канада)
  5. Єлена Остапенко (Латвія)

Як Кіченок прогресувала у 2024 році

На початку сезону україна перебувала в парному рейтингу WTA на 32-му місці. У кінці січня завдяки виходу у фінал Australian Open піднялася на 15-те.

На початку вересня після перемоги на US Open стала п'ятою. Нарешті 23 вересня 2024 року ввійшла до топ-трійки тенісисток світу у парному розряді.

У сезоні-2024 Людмила Кіченок виграла три трофеї – в Істборні, Брісбені та Нью-Йорку. Це також повторення особистого рекорду за виграними турнірами впродовж року – таку ж кількість українка здобула в 2022 році.

До слова, Костюк зберегла статус першої ракетки України, а Стародубцева оновила особистий рекорд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
NEWS
Переговори щодо Плану перемоги і не лише. Для чого Зеленський їде в США та з ким зустрінеться
Переговори щодо Плану перемоги і не лише. Для чого Зеленський їде в США та з ким зустрінеться
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади