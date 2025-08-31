Костюк та Русе продовжують виступи на US Open-2025: парний матч проти сіяного дуету
Українська тенісистка Марта Костюк продовжує боротьбу на US Open 2025. Киянка разом із румункою Єленою Габріелою Русе проведе матч другого кола парного розряду проти сіяного тандему.
Де і коли дивитися матч українки - повідомляє РБК-України.
Парний матч: коли зіграє Костюк
31 серпня Марта Костюк разом зі своєю напарницею Єленою Габріелою Русе з Румунії проведе матч другого кола парного розряду. Їхніми суперницями стане чотирнадцятий сіяний дует, що складається з Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) та Лаури Зігмунд (Німеччина).
Поєдинок відбудеться на корті №12 третім запуском, після матчу між дуетами Нікулеску/Севастова та Даніліна/Круніч. Орієнтовний час початку гри о 22:00 за київським часом. Це буде перша зустріч цих дуетів.
Переможниці цього протистояння в третьому колі зустрінуться з дуетом Вероніки Кудерметової та Елізе Мертенс.
Поєдинок Костюк та Русе відбудеться третім запуском на корті №12 після гри Нікулеску / Севастова – Даніліна / Круніч. Це буде перша зустріч дуетів, а переможниці продовжать боротьбу в третьому колі проти Вероніки Кудерметової та Елізе Мертенс.
Здобутки Костюк в одиночному розряді
Напередодні Марта Костюк продемонструвала впевнену гру в одиночному розряді, пробившись у четверте коло US Open. Українка перемогла француженку Діан Паррі (107) з рахунком 3:6, 6:4, 6:2. Перемога над тенісисткою з другої сотні світового рейтингу стала для Костюк першою у четвертому раунді на цьому турнірі в кар'єрі.
Ця перемога також принесла Марті 30-ту перемогу на турнірах Grand Slam за 52 матчі, що робить її третьою українкою після Еліни Світоліної та Лесі Цуренко, яка досягла такого результату. Наступним суперником у одиночному розряді для Костюк стане Кароліна Мухова.
Де дивитися поєдинки
Трансляція US Open в Україні буде доступна на телеканалі Eurosport, а також на медіасервісі MEGOGO, де вперше буде доступна українська аудіодоріжка.
Раніше ми писали про нове досягнення Марти Костюк у топ-100 WTA.
Читайте також, як змінилися позиції українських тенісистів у рейтингу WTA перед стартом US Open.