Костюк та Русе продовжують виступи на US Open-2025: парний матч проти сіяного дуету

Неділя 31 серпня 2025 17:18
Костюк та Русе продовжують виступи на US Open-2025: парний матч проти сіяного дуету Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Марта Костюк продовжує боротьбу на US Open 2025. Киянка разом із румункою Єленою Габріелою Русе проведе матч другого кола парного розряду проти сіяного тандему.

Де і коли дивитися матч українки - повідомляє РБК-України.

Парний матч: коли зіграє Костюк

31 серпня Марта Костюк разом зі своєю напарницею Єленою Габріелою Русе з Румунії проведе матч другого кола парного розряду. Їхніми суперницями стане чотирнадцятий сіяний дует, що складається з Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) та Лаури Зігмунд (Німеччина).

Поєдинок відбудеться на корті №12 третім запуском, після матчу між дуетами Нікулеску/Севастова та Даніліна/Круніч. Орієнтовний час початку гри о 22:00 за київським часом. Це буде перша зустріч цих дуетів.

Переможниці цього протистояння в третьому колі зустрінуться з дуетом Вероніки Кудерметової та Елізе Мертенс.

Поєдинок Костюк та Русе відбудеться третім запуском на корті №12 після гри Нікулеску / Севастова – Даніліна / Круніч. Це буде перша зустріч дуетів, а переможниці продовжать боротьбу в третьому колі проти Вероніки Кудерметової та Елізе Мертенс.

Здобутки Костюк в одиночному розряді

Напередодні Марта Костюк продемонструвала впевнену гру в одиночному розряді, пробившись у четверте коло US Open. Українка перемогла француженку Діан Паррі (107) з рахунком 3:6, 6:4, 6:2. Перемога над тенісисткою з другої сотні світового рейтингу стала для Костюк першою у четвертому раунді на цьому турнірі в кар'єрі.

Ця перемога також принесла Марті 30-ту перемогу на турнірах Grand Slam за 52 матчі, що робить її третьою українкою після Еліни Світоліної та Лесі Цуренко, яка досягла такого результату. Наступним суперником у одиночному розряді для Костюк стане Кароліна Мухова.

Де дивитися поєдинки

Трансляція US Open в Україні буде доступна на телеканалі Eurosport, а також на медіасервісі MEGOGO, де вперше буде доступна українська аудіодоріжка.

Раніше ми писали про нове досягнення Марти Костюк у топ-100 WTA.

Читайте також, як змінилися позиції українських тенісистів у рейтингу WTA перед стартом US Open.

