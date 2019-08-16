Украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет на последнем в сезоне турнире "Большого шлема" (Grand Slam) - Открытом чемпионате США (US Open). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Причины решения украинки не заявляться в квалификацию турнира не сообщаются. Таким образом, в отборочном этапе сыграют Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

Костюк еще ни разу не выступала в основе Открытого чемпионата США. В прошлом году она проиграла во втором круге отборочного турнира чешской теннисистке Мари Боузковой.

Костюк не принимала участия в профессиональных турнирах с начала июля после поражения от Анны Калинской в первом круге квалификации Уимблдонского чемпионата.

На данный момент украинка занимает 198 строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Напомним, четыре украинские теннисистки заявленные в основу US Open. В список попали Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова.

Матчи в женской сетке последнего в сезоне турнира "Большого шлема" (Grand Slam) пройдут с 26 августа по 7 сентября.