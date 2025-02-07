Костюк, Світоліна та ще дві українки зіграють на турнірі-"тисячнику" в США

Турнір відбудеться з 5 до 16 березня на хардових кортах комплексу Indian Wells Tennis Garden.

У оприлюдненому організаторами списку учасниць є імена чотирьох найкращих на даний час тенісисток України: Марти Костюк (22-га ракетка світу), Еліни Світоліної (23-тя), Ангеліни Калініної (49-та) та Даяни Ястремської (50-та).

Загалом на змагання заявились усі тенісистки, що посідають у рейтингу місця з 1-го до 73-го. Зокрема, вперше після перемоги на Australian Open 2025 на корт вийде американка Медісон Кіз.

Турнір в Індіан-Веллсі: що відомо

Престижне тенісне змагання серед чоловіків та жінок, яке часто називають "п'ятим турніром Великого Шолома". Чоловічий турнір належить до серії Мастерс, жіночий – до WTA 1000.

Перший турнір пройшов у 1974 році лише серед чоловіків, у 1989-му його розширили й до жіночих змагань. Рекордсменами за перемогами серед чоловіків є серб Новак Джоковіч та швейцарець Роджер Федерер – по п'ять титулів. У жінок – одразу десять спортсменок мають по два тріумфи.

У "золотому списку" Індіан-Веллса є й ім'я вітчизняного тенісиста. У 2011 році тут у парному чоловічому розряді тріумфував Олександр Долгополов. Разом з бельгійцем Ксав'є Маліссом українець у фіналі переміг іменитий швейцарський тандем – Федерера та Стена Вавринку.

Чинні чемпіони турніру в Індіан-Веллсі

Чоловічий одиночний розряд – Карлос Алькарас (Іспанія)

Жіночий одиночний розряд – Іга Свьонтек (Польща)

Чоловічий парний розряд – Веслі Колгоф (Нідерланди) / Нікола Мектіч (Хорватія)

Жіночий парний розряд – Се Шувей (Тайвань) / Елісе Мертенс (Бельгія)

Фото: Тенісний комплекс Indian Wells Tennis Garden (WTA)