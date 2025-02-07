Костюк, Світоліна та ще дві українки зіграють на турнірі-"тисячнику" в США

Чотири українські тенісистки зіграють на престижному турнірі серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагання.
Турнір відбудеться з 5 до 16 березня на хардових кортах комплексу Indian Wells Tennis Garden.
У оприлюдненому організаторами списку учасниць є імена чотирьох найкращих на даний час тенісисток України: Марти Костюк (22-га ракетка світу), Еліни Світоліної (23-тя), Ангеліни Калініної (49-та) та Даяни Ястремської (50-та).
Загалом на змагання заявились усі тенісистки, що посідають у рейтингу місця з 1-го до 73-го. Зокрема, вперше після перемоги на Australian Open 2025 на корт вийде американка Медісон Кіз.
Престижне тенісне змагання серед чоловіків та жінок, яке часто називають "п'ятим турніром Великого Шолома". Чоловічий турнір належить до серії Мастерс, жіночий – до WTA 1000.
Перший турнір пройшов у 1974 році лише серед чоловіків, у 1989-му його розширили й до жіночих змагань. Рекордсменами за перемогами серед чоловіків є серб Новак Джоковіч та швейцарець Роджер Федерер – по п'ять титулів. У жінок – одразу десять спортсменок мають по два тріумфи.
У "золотому списку" Індіан-Веллса є й ім'я вітчизняного тенісиста. У 2011 році тут у парному чоловічому розряді тріумфував Олександр Долгополов. Разом з бельгійцем Ксав'є Маліссом українець у фіналі переміг іменитий швейцарський тандем – Федерера та Стена Вавринку.
Чинні чемпіони турніру в Індіан-Веллсі
Чоловічий одиночний розряд – Карлос Алькарас (Іспанія)
Жіночий одиночний розряд – Іга Свьонтек (Польща)
Чоловічий парний розряд – Веслі Колгоф (Нідерланди) / Нікола Мектіч (Хорватія)
Жіночий парний розряд – Се Шувей (Тайвань) / Елісе Мертенс (Бельгія)
Фото: Тенісний комплекс Indian Wells Tennis Garden (WTA)
Раніше Даяна Ястремська повернулась у топ-50 рейтингу WTA.
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