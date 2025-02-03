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Ястремська повернулась у топ-50: що змінилось у рейтингу WTA

Понеділок 03 лютого 2025 11:14
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Ястремська повернулась у топ-50: що змінилось у рейтингу WTA Фото: Даяна Ястремська (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Даяна Ястремська після виходу в фінал турніру WTA 500 в австрійському Лінці, повернулась у число 50-ти найкращих тенісисток світу. Першою ракеткою України залишилася Марта Костюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Раніше Ястремська багато втратила, не зумівши захистити очки за минулорічний півфінал Australian Open. Тепер доводитися надолужувати. Вихід у фінал австрійського турніру підняв її одразу на 22 сходинки. За підсумками тижня українка замкнула чільну 50-ку світового рейтингу.

Еліна Світоліна, незважаючи на поразку у другому раунді в Австрії, піднялася на одну сходинку. Тепер вона 23-тя, впритул наблизилася до першої ракетки України Марти Костюк (22), яка не грала минулого тижня.

Ангеліна Калініна в Лінці поступилася в першому колі й опустилася на одну сходинку (49). Юлія Стародубцева, незважаючи на виліт в 1/16 фіналу турніру в Сінгапурі, піднялась на дві сходинки та йде 109-ю.

Дарія Снігур, Леся Цуренко та Олександра Олійникова зберегли свої місця. Катаріна Завацька піднялася на п'ять сходинок, а Анастасія Соболєва - опустилася на три.

У чільній десятці після Australian Open змін не відбулось. Першою ракеткою залишається "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка випереджає польку Ігу Свьонтек лише на 186 очок. Топ-3 замикає американка Корі Гауфф.

Ястремська повернулась у топ-50: що змінилось у рейтингу WTA

Раніше повідомили, як Світоліна вперше від початку повномасштабного вторгнення програла росіянці.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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