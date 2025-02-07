Костюк, Свитолина и еще две украинки сыграют на турнире-"тысячнике" в США

Четыре украинские теннисистки сыграют на престижном турнире серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнования.
Турнир состоится с 5 по 16 марта на хардовых кортах комплекса Indian Wells Tennis Garden.
В обнародованном организаторами списке участниц есть имена четырех лучших на данный момент теннисисток Украины: Марты Костюк (22-я ракетка мира), Элины Свитолиной (23-я), Ангелины Калининой (49-я) и Даяны Ястремской (50-я).
На соревнования заявились все теннисистки, занимающие в рейтинге места с 1-го по 73-й. В частности, впервые после победы на Australian Open 2025 на корт выйдет американка Мэдисон Киз.
Престижное теннисное соревнование среди мужчин и женщин, которое часто называют "пятым турниром Большого Шлема". Мужской турнир относится к серии Мастерс, женский - к WTA 1000.
Первый турнир прошел в 1974 году только среди мужчин, в 1989-м его расширили и до женских соревнований. Рекордсменами по победам среди мужчин являются серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер - по пять титулов. У женщин - сразу десять спортсменок имеют по два триумфа.
В "золотом списке" Индиан-Уэллса есть и имя отечественного теннисиста. В 2011 году здесь в парном мужском разряде триумфовал Александр Долгополов. Вместе с бельгийцем Ксавье Малиссом украинец в финале победил именитый швейцарский тандем - Федерера и Стена Вавринку.
Действующие чемпионы турнира в Индиан-Уэллсе
Мужской одиночный разряд - Карлос Алькарас (Испания)
Женский одиночный разряд - Ига Свёнтек (Польша)
Мужской парный разряд - Уэсли Колгоф (Нидерланды) / Никола Мектич (Хорватия)
Женский парный разряд - Се Шувэй (Тайвань) / Элисе Мертенс (Бельгия)
Фото: Теннисный комплекс Indian Wells Tennis Garden (WTA)
Ранее Даяна Ястремская вернулась в топ-50 рейтинга WTA.
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