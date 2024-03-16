Костюк без шансів програла Свьонтек у півфіналі Індіан-Веллса

BNP Paribas Open, 1/2 фіналу, жінки

Свьонтек – Костюк – 2:0 (6:2, 6:1)

Молода українка розпочала матч зі взятої своєї подачі. Та далі перша ракетка світу взяла п'ять геймів поспіль (два брейки) та впритул наблизилися до завершення сету. Костюк змогла набрати ще один пункт, але не більше – Свьонтек реалізувала перший же сетбол.

Ще гірше склалися справи вітчизняної тенісистки в другій партії. Полька зі старту взяла 4 очки. Лише в п'ятому геймі Костюк змогла розмочити рахунок. Утім, цей локальний успіх виявився останнім для неї. Свьонтек холоднокровно виграла ще два гейми та закрила сет і матч.

У другому півфіналі Марія Саккарі з Греції несподівано переграла господарку кортів Корі Гауфф (6:4, 6:7, 6:2). Фінал відбудеться у неділю, 17 березня, ввечері. Переможниця турніру заробить 1,1 млн доларів.

Натомість Костюк заробила 325 тисяч "зелених". Півфінал Індіан-Веллса – найкращий виступ у кар'єрі українки на турнірах серії WTA 1000. За підсумками тижня вона всерйоз підніметься вгору в рейтингу асоціації.