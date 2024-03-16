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Костюк без шансов проиграла Свентек в полуфинале Индиан-Уэллса

Фото: Марта Костюк впервые играла в полуфиналах турниров серии WTA 1000 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк разгромно уступила полячке Иге Свентек в полуфинале престижных соревнований в Калифорнии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

BNP Paribas Open, 1/2 финала, женщины

Свентек – Костюк – 2:0 (6:2, 6:1)

 

 

Молодая украинка начала матч со своей взятой подачи. Но дальше первая ракетка мира взяла пять геймов подряд (два брейка) и вплотную приблизились к завершению сета. Костюк смогла набрать еще один пункт, но не больше – Свентек реализовала первый же сетбол.

Еще хуже сложились дела отечественной теннисистки во второй партии. Полячка со старта взяла 4 очка. Лишь в пятом гейме Костюк смогла размочить счет. Впрочем, этот локальный успех оказался последним для нее. Свентек хладнокровно выиграла еще два гейма и закрыла сет и матч.

Во втором полуфинале Мария Саккари из Греции неожиданно обыграла хозяйку кортов Кори Гауфф (6:4, 6:7, 6:2). Финал состоится в воскресенье, 17 марта, вечером. Победительница турнира заработает 1,1 млн долларов.

Костюк заработала 325 тысяч "зеленых". Полуфинал Индиан-Уэллса – лучшее выступление в карьере украинки на турнирах серии WTA 1000. По итогам недели она всерьез поднимется вверх в рейтинге ассоциации.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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ТеннисМарта Костюк