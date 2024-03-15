Англійська класика, Битва за Нью-Йорк і балканські розбірки в НБА: анонс вихідних у спорті

eПрі Сан-Паулу

16 березня, 19:03, Сан-Паулу, Вулична траса Сан-Паулу, телетрансляція на Eurosport

Скориставшись паузою у Формулі-1, частину глядачів Королеви автоспорту намагатиметься зацікавити її "електрична" кузина. Четвертий етап сезону прийме Бразилія. На вуличній трасі в Сан-Паулу місцеві підтримуватимуть своїх – Сетте Камару з ERT та пілота "Купри" Лукаса Ді Грассі. Обидва наразі не вражають, набравши "аж" два пункти на двох. Та вдома й рідні стіни допомагають, хоча дотягнутися до "Ягуара", "Пенске" та "Порше" їм буде вкрай важко.

"Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль"

17 березня, 17:30, Манчестер, "Олд Траффорд", трансляція на app.setantasports.com

Прощальний марафон випробувань Юргена Клоппа продовжиться в Манчестері. "Ліверпуль" німецького фахівця після зустрічі зі "Сіті" минулого тижня гостюватимуть в "Юнайтед". Обидві команди мають цілий музей трофеїв і прагнутимуть поповнити колекцію черговим Кубком Англії. Магія найстарішого футбольного турніру в історії шанси грандів підрівняла. Тепер Ерік тен Хаг із підопічними зобов'язаний довести, що манкуніанці справді досягли прогресу.

Фото: У грудні команди розійшлися нульовою нічиєю на "Енфілді" (manutd.com)

"Рейнджерс" – "Айлендерс"

17 березня, 19:00, Нью-Йорк, "Медісон Сквер Гарден", трансляція на app.setantasports.com

Лишень місяць тому "Айлендерс" приймали "Рейнджерс" на свіжому повітрі в рамках Зимової класики, а доведеться знову схрестити ключки в дербі. Попередня "Битва за Нью-Йорк" зібрала майже 77 тисяч глядачів і завершилася драматичною перемогою "синьосорочечників" (6:5 ОТ). "Острів'яни" прагнутимуть реваншу в лігві ворога з подвійною метою. Команда Патріка Руа наразі останньою проходить в плей-офф від Східної конференції та воліла би почуватися спокійніше.

"Даллас" – "Денвер"

17 березня, 21:30, Даллас, "Амерікан Ейрлайнс Центр", телетрансляція на Setanta Sports

У схожому становищі опинився баскетбольний "Даллас". Колектив Луки Дончіча в найближчі тижні намагатиметься потрапити в топ-6 Західної конференції. Розпочинати доведеться в неділю, коли в Техас приїде "Денвер" Ніколи Йокіча. Чинний чемпіон ділить лідерство з "Оклахомою" у тому ж регіоні та може дозволити собі кілька разів оступитися. Проте, нова зустріч двох друзів із Балкан стане додатковою мотивацією для найкращого перформансу для обох.

Фото: Лука Дончіч і Нікола Йокіч – суперники та друзі водночас (usatoday.com)

"Атлетіко" – "Барселона"

17 березня, 22:00, Мадрид, "Ванда Метрополітано", трансляція на MEGOGO

У чемпіонаті Іспанії інтрига поволі згасла завдяки феноменальнії серії мадридського "Реала" без поразок. Утім, залишається нез'ясованою доля медалей гіршої проби та місць в Лізі чемпіонів. Столичний "Атлетіко" лише на два пункти випереджає "Атлетік" із Більбао, який іде п'ятим. Отже, програти "Барсі" хлопці Дієго Сімеоне права не мають. Несподівана перемога над міланським "Інтером" посеред тижня додасть позитиву, але ж "матрацники" провели на полі 120 хвилин...