Костюк програла американській українці та вилетіла з China Open

China Open, 2-й раунд, жінки

Костюк – Волинець – 0:2 (5:7, 3:6)

Костюк була на турнірі 14-ю сіяною тому потрапила одразу у друге коло, пропустивши перший раунд. Суперницею українки стала представниця США Кеті Волинець, яка у першому раунді змагань обіграла Далму Галфі з Угорщини.

У першому сеті Костюк повела у рахунку – 4:2. Але після цього програла три гейми поспіль, два з яких на власній подачі. Це й стало вирішальним фактором поразки першої ракетки України у стартовому сеті – 5:7.

Друга партія почалася з двох виграних геймів від Волинець, а за рахунку 2:1 на користь американки, Костюк попросила медичний тайм-аут. Після паузи вітчизняна спортсменка перемогла лише у двох геймах й вилетіла з турніру. Гравчині провели на корті 1:43 години. За цей час Костюк припустилася дев'яти подвійних помилок, а Волинець виграла 72% геймів на своїй подачі.

Таким чином, на турнірі у Пекіні залишилися лише дві українські тенісистки. Даяна Ястремська 28 вересня зіграє матч 2-го кола проти аргентинки Наді Подороски. А Юлія Стародубцева у 3-му раунді зустрінеться з ексросіянкою Еліною Аванесян, яка недавно перейшла під прапор Вірменії.

Фото: Кеті Волинець (instagram.com/katie.volynets)

Хто така Кеті Волинець

22-річна американська тенісистка українського походження. Народилась в Волнат-Крік, Каліфорнія в сім'ї емігрантів з України. Має далеких родичів в Києві та Дніпрі.

Почала займатися тенісом у п'ять років. Улюблені покриття – корти з твердою основою. У жіночому світовому тенісному турі ITF виграла два титули в одиночному розряді. Найкращий результат на мейджорах – вихід у 3-тє коло на Australian Open 2023. Найвища позиція у світовому рейтингу – 56-та (червень 2024 року). Зараз посідає у світовій класифікації 60-те місце.