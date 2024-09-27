Костюк проиграла американской украинке и вылетела с China Open

Первая ракетка Украины уступила в своей стартовой игре на турнире WTA 1000 в Пекине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
China Open, 2-й раунд, женщины
Костюк – Волынец – 0:2 (5:7, 3:6)
Костюк была на турнире 14-й сеяной и попала сразу во второй круг, пропустив первый раунд. Соперницей украинки стала представительница США Кэти Волынец, которая в первом раунде соревнований обыграла Далму Галфи из Венгрии.
В первом сете Костюк повела в счете – 4:2. Но после этого проиграла три гейма подряд, два из которых на собственной подаче. Это и стало решающим фактором поражения первой ракетки Украины в стартовом сете – 5:7.
Вторая партия началась с двух выигранных геймов от Волынец, а при счете 2:1 в пользу американки Костюк попросила медицинский тайм-аут. После паузы отечественная спортсменка победила всего в двух геймах и вылетела из турнира. Игроки провели на корте 1:43 часа. За это время Костюк допустила девять двойных ошибок, а Волынец выиграла 72% геймов на своей подаче.
Таким образом, на турнире в Пекине остались только две украинские теннисистки. Даяна Ястремская 28 сентября сыграет матч 2-го круга против аргентинки Нади Подороски. А Юлия Стародубцева в 3-м раунде встретится с недавно перешедшей под флаг Армении эксроссиянкой Элиной Аванесян.
22-летняя американская теннисистка украинского происхождения. Родилась в Волнат-Крик, Калифорния в семье эмигрантов из Украины. Имеет дальних родственников в Киеве и Днепре.
Начала заниматься теннисом в пять лет. Любимые покрытия – корты с твердым основанием. В женском мировом теннисном туре ITF выиграла два титула в одиночном разряде. Лучший результат на мейджорах – выход в 3-й круг на Australian Open 2023. Самая высокая позиция в мировом рейтинге – 56-я (июнь 2024 года). Сейчас занимает в мировой классификации 60 место.
Ранее на China Open-2024 Юлия Стародубцева одержала наиболее рейтинговую победу в карьере.
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