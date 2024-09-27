Костюк проиграла американской украинке и вылетела с China Open

China Open, 2-й раунд, женщины

Костюк – Волынец – 0:2 (5:7, 3:6)

Костюк была на турнире 14-й сеяной и попала сразу во второй круг, пропустив первый раунд. Соперницей украинки стала представительница США Кэти Волынец, которая в первом раунде соревнований обыграла Далму Галфи из Венгрии.

В первом сете Костюк повела в счете – 4:2. Но после этого проиграла три гейма подряд, два из которых на собственной подаче. Это и стало решающим фактором поражения первой ракетки Украины в стартовом сете – 5:7.

Вторая партия началась с двух выигранных геймов от Волынец, а при счете 2:1 в пользу американки Костюк попросила медицинский тайм-аут. После паузы отечественная спортсменка победила всего в двух геймах и вылетела из турнира. Игроки провели на корте 1:43 часа. За это время Костюк допустила девять двойных ошибок, а Волынец выиграла 72% геймов на своей подаче.

Таким образом, на турнире в Пекине остались только две украинские теннисистки. Даяна Ястремская 28 сентября сыграет матч 2-го круга против аргентинки Нади Подороски. А Юлия Стародубцева в 3-м раунде встретится с недавно перешедшей под флаг Армении эксроссиянкой Элиной Аванесян.

Фото: Кэти Волынец (instagram.com/katie.volynets)

Кто такая Кэти Волынец

22-летняя американская теннисистка украинского происхождения. Родилась в Волнат-Крик, Калифорния в семье эмигрантов из Украины. Имеет дальних родственников в Киеве и Днепре.

Начала заниматься теннисом в пять лет. Любимые покрытия – корты с твердым основанием. В женском мировом теннисном туре ITF выиграла два титула в одиночном разряде. Лучший результат на мейджорах – выход в 3-й круг на Australian Open 2023. Самая высокая позиция в мировом рейтинге – 56-я (июнь 2024 года). Сейчас занимает в мировой классификации 60 место.