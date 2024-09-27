Найрейтинговіша перемога у кар'єрі: Стародубцева вийшла у третє коло China Open

Українська тенісистка Юлія Стародубцева вперше пройшла у третє коло турніру серії WTA 1000. У Пекіні вона перемогла у двох сетах 37-му ракетку світу – Катержину Сінякову з Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

China Open, 2-й раунд, жінки

Стародубцева – Сінякова – 2:0 (6:2, 6:2)

Матч тривав 1 годину 39 хвилин. Ключовим моментом першої партії став сьомий гейм, коли українка вдруге виграла подачу суперниці. А в наступному, взявши свою, завершила сет перемогою.

У другій партії Стародубцева повела в рахунку 3:0, однак після цього дозволила чешці скоротити відставання. Українка була близькою до того, щоб програти й другий гейм на своїй подачі: Сінякова мала одразу п'ять брейкпойнтів, проте жоден з них не використала. Зрештою, і в другому сеті українка була сильнішою – 6:2.

Перемога над Сіняковою стала для Стародубцевої найрейтинговішою в кар'єрі та першою в матчах проти суперниць із топ-50. До цього вона провела три таких поєдинки та в усіх поступилася. Загалом же 6-та ракетка України лише вшосте здолала тенісистку з топ-100 світового рейтингу, п'ять з цих перемог трапилися у 2024 році.

Наступною суперницею Стародубцевої у Пекіні стане переможниця матчу між американкою Керолайн Доулгайд і представницею Вірменії Еліною Аванесян. Остання ще донедавна була нейтральною росіянкою.

Хто така Юлія Стародубцева

24-річна тенісистка родом з Каховки. Тенісом займається з 10-ти років. У 2016 році стала переможницею чемпіонату України. Виграла чотири титули в одиночному та один у парному розрядах на турнірах ITF Women's World Tennis Tour.

Поточний рік – найуспішніший у кар'єрі Стародубцевої. На China Open-2024 вона дебютувала в турнірах серії WTA 1000. Загалом виграла шість з семи останніх матчів в основній сітці змагань WTA. У live-рейтингу піднялася на 102-ге місце, що є особистим рекордом.