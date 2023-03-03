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Костюк пробилася у півфінал турніру WTA в Штатах

Фото: Марта Костюк розібралася з кривдницею Даяни Ястремської (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемогою української тенісистки Марти Костюк завершився матч 1/4 фіналу турніру в американському Остіні проти німкені Анни-Лени Фрідзам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ATX Open Austin, 1/4 фіналу

Костюк – Фрідзам – 2:0 (7:6, 6:2)

Перший сет зустрічі затягнувся на понад годину. Фактично кожен гейм і кожен розіграш перетворився у справжню битву. Опонентки не відпускали одна одну та навіть брейк українка оформила відразу після німецької тенісистки.

Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Тут розпочалися справжні гойдалки. Костюк і Фрідзам відривалися максимум на два пункти. Та все ж, у вирішальний момент сильнішою виявилася 20-річна киянка (8:6).

Друга партія розпочалася з нового обміну брейками. Та далі ініціативу захопила українська тенісистка. Костюк у середині сету двічі взяла подачу суперниці. Та ж змогла відповісти лише одним брейком. Вигравши ще один гейм на власній подачі, молода українка отримала шанс завершити матч на подачі Фрідзам і з другої спроби ним скористалася.

У півфіналі Костюк зустрінеться з переможницею пари Калінская – Коллінс. Вони проведуть свій матч 3 березня ввечері. Восьма сіяна на турнірі українка півфінальний поєдинок гратиме в суботу.

До слова, українка Калініна піднялася в топ-30 рейтингу WTA вперше в кар'єрі.

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Марта КостюкТеннис