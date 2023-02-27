Перша ракетка України вперше в кар'єрі піднялася в топ-30 рейтингу WTA

Четверо українських тенісисток на чолі з Ангеліною Калініною потрапили до першої сотні класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA). Уродженка Нової Каховки оновила персональний рекорд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

26-річна національна перша ракетка піднялася на 29-те місце в актуальному рейтингу. Ще три її співвітчизниці втрималися в топ-100 класифікації.

За тиждень Калініна пішла вгору на чотири позиції. Досі вона ніколи не перебувала у тридцятці найсильніших тенісисток планети. Упродовж минулих семи днів українка здобула дві перемоги та поступилася чешці Плішковій на стадії 1/8 фіналу Dubai Tennis Championships.

Невеликим прогресом відзначилися і Марта Костюк (+3 місця) та Леся Цуренко (+2), а Катерина Байндль утрималася на 84-й сходинці. Натомість Даяна Ястремська піднялася вгору на 19 позицій. Вона впритул наблизилася до повернення в першу сотню рейтингу WTA (103-тє місце).

Тим часом у топ-10 класифікації жодних змін не відбулося. Беззаперечним лідером залишається Іга Свьонтек. У польки 10585 рейтингових очок. Доповнюють трійку найсильніших Аріна Сабаленко з Білорусі та американка Джессіка Пегула.