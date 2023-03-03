Костюк пробилась в полуфинал турнира WTA в Штатах

Победой украинской теннисистки Марты Костюк завершился матч 1/4 финала турнира в американском Остине против немки Анны-Лены Фридзам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
ATX Open Austin, 1/4 финала
Костюк – Фридзам – 2:0 (7:6, 6:2)
Первый сет встречи затянулся более чем на час. Фактически каждый гейм и каждый розыгрыш превратился в настоящее сражение. Оппонентки не отпускали друг друга и даже брейк украинка оформила сразу вслед за немецкой теннисисткой.
В конце концов дело дошло до тай-брейка. Здесь начались настоящие качели. Костюк и Фридзам отрывались максимум на два пункта. Но все же, в решающий момент сильнее оказалась 20-летняя киевлянка (8:6).
Вторая партия началась с нового обмена брейками. Но дальше инициативу захватила украинская теннисистка. Костюк в середине сета дважды взяла подачу соперницы. Та в свою очередь смогла ответить лишь одним брейком. Выиграв еще один гейм на собственной подаче, молодая украинка получила шанс завершить матч на подаче Фридзам и со второй попытки им воспользовалась.
В полуфинале Костюк встретится с победительницей пары Калинская – Коллинс. Они проведут свой матч вечером 3 марта. Восьмая сеянная на турнире украинка полуфинальный поединок сыграет в субботу.
К слову, украинка Калинина поднялась в топ-30 рейтинга WTA впервые в карьере.
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