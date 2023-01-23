Костюк пробилася в чвертьфінал парного розряду Australian Open, Калініна покинула турнір

Australian Open-2023, 3-й раунд, жінки, парний розряд

Калініна/Ван Ейтванк – Чань/Ян – 0:2 (3:6, 5:7)

Костюк/Русе – Колодзєйова/Вондроушова – 2:0 (6:3, 6:4)

Зачохлити ракетку найсильнішу представницю України змусила пара в складі тайванки Чань і китаянки Ян. Ті хоч і програли стартовий гейм на власній подачі, та вже до середини першого сету оформила два брейки. У дев'ятому геймі Калініна з напарницею Ван Ейтванк були близькі до брейку, але суперниці холоднокровно довели партію до перемоги.

Другий сет вийшов запеклішим. Опонентки не відпускали одні одних упродовж більшості часу та чинили максимальний спротив на чужих подачах. Зрештою, без жодного брейку вони відіграли 10 геймів (5:5). У цей найвідповідальніший момент знову сильнішими виявилися Чань і Ян. Вони взяли очки на подачі бельгійки з українкою і завершили матч.

Тим часом 20-річна Костюк у парі з болгаркою Русе перемогли за ті ж два сети. Чеський дует Колодзєйової та Вондроушової вони здолали за 83 хвилини. Перша партія була простішою – українсько-болгарський союз упевнено діяв на власній подачі, а в середині сету оформив брейк (6:3 у підсумку).

А ось друга партія виявилася конкурентнішою. На брейк чешок Костюк і Русе миттєво відповіли зворотним, а згодом ще раз взяли подачу суперниць і після своєї відірвалися на два пункти (5:3). Тим не менше, Колодзєйова та Вондроушова легко не здалися. У десятому геймі вони мали 3 брейк-пойнти, але українська тенісистка разом із болгаркою дотиснули їх (6:4).

У рамках 1/4 фіналу Костюк і Русе наразі мають чотирьох потенційних суперниць. 23 січня путівку в чвертьфінал розіграють австралійка Сандерс у парі з бельгійкою Мертенс і Голубіч із Нікулеску, які представляють Швейцарію і Румунію відповідно.