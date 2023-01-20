Калініна та Костюк зачохлили ракетки в третьому раунді Australian Open
Невдалою виявилася стадія 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу для українок Ангеліни Калініної та Марти Костюк. Обидві представниці топ-100 світового рейтингу завершили виступи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Australian Open-2023, 3-й раунд, жінки
Крейчікова – Калініна – 2:0 (6:2, 6:3)
Пегула – Костюк – 2:0 (6:0, 6:2)
Перша ракетка України Калініна в двох сетах поступилася 20-й сіяній на турнірі чешці Крейчіковій. Опонентка просто зім'яла уродженку Нової Каховки в стартовому сеті, вигравши 5 геймів поспіль із трьома брейками. Українка трохи показала зуби, взявши 2 очки у відповідь. Однак, на черговій своїй подачі чеська тенісистка закрила сет за 39 хвилин.
Конкурентішою стала друга партія. Тут Калініна вже не дозволила повторити провал і певний час ішла на рівних із суперницею (2:2). Проте, в середині партії Крейчікова оформила брейк і здобула стратегічну перевагу. Зрештою, закрила сет, а з ним і матч, чешка на подачі українки в дев'ятому геймі.
Ще важче було Костюк, якій дісталася представниця топ-3 рейтингу Пегула. Американка відразу взялася до справи та впевнено повела з двома брейками (3:0). Ключовим, однак, став четвертий гейм. Українка не реалізувала 5 (!) брейк-пойнтів і таки програла на подачі Пегули.
Поступившись усуху в першому сеті, 20-річна киянка намагалася повернутися до гри зі стартом другої партії. Та американська тенісистка не розслаблялася і додала обертів у найвідповідальніший момент – перед подачею Костюк рахунок був 4:2 на користь американки. Пегула оформила брейк, а потім легко завершила поєдинок.
У наступному раунді кривдники українських тенісисток зустрінуться між собою. Матч Пегула – Крейчікова призначений на 22 січня. Переможець цього протистояння у чвертьфіналі гратиме проти сильнішої у парі Кіз – Азаренка.
До слова, українки Костюк і Надія Кіченок переможно стартували на Australian Open у парному розряді.
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