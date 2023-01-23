Костюк пробилась в четвертьфинал парного разряда Australian Open, Калинина покинула турнир

Australian Open-2023, 3-й раунд, женщины, парный разряд

Калинина/Ван Эйтванк – Чань/Ян – 0:2 (3:6, 5:7)

Костюк/Русе – Колодзейова/Вондроушова – 2:0 (6:3, 6:4)

Зачехлить ракетку сильнейшую представительницу Украины заставила пара в составе тайванки Чань и китаянки Ян. Те хоть и проиграли стартовый гейм на собственной подаче, но уже к середине первого сета оформили два брейка. В девятом гейме Калинина с напарницей Ван Эйтванк были близки к брейку, но соперницы хладнокровно довели партию до победы.

Второй сет получился более ожесточенным. Оппонентки не отпускали друг друга на протяжении большинства времени и оказывали максимальное сопротивление на чужих подачах. В конце концов, без единого брейка они сыграли 10 геймов (5:5). В этот самый ответственный момент снова сильнее оказались Чань и Ян. Они взяли очки на подаче бельгийки с украинкой и завершили матч.

Тем временем 20-летняя Костюк в паре с болгаркой Русе победили в тех же двух сетах. Чешский дуэт Колодзейовой и Вондроушовой они одолели за 83 минуты. Первая партия была проще – украинско-болгарский союз уверенно действовал на собственной подаче, а в середине сета оформил брейк (6:3 в итоге).

А вот вторая партия оказалась более конкурентной. На брейк чешек Костюк и Русе мгновенно ответили обратным, а затем еще раз взяли подачу соперниц и после своей оторвались на два пункта (5:3). Тем не менее, Колодзейова и Вондроушова легко не сдались. В десятом гейме у них было 3 брейк-пойнта, но украинская теннисистка вместе с болгаркой дожали их (6:4).

В рамках 1/4 финала Костюк и Русе пока имеют четырех потенциальных соперниц. 23 января путевку в четвертьфинал разыграют австралийка Сандерс в паре с бельгийкой Мертенс и Голубич с Никулеска, представляющие Швейцарию и Румынию соответственно.