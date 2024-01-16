Костюк помстилася за співвітчизницю у парному розряді Australian Open

Українська тенісистка Марта Костюк у дуеті з полькою Катаржиною Кавою здолала перше коло змагань Відкритого чемпіонату Австралії у парах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Australian Open, 1-й раунд, парний розряд, жінки
Кава/Костюк – Марія/Рус – 2:0 (6:0, 6:2)
Українсько-польський союз у стартовому раунді здолав пару німкені Татьяни Марії та Аранчі Рус із Нідерландів. Остання напередодні сенсаційно вибила українку Ангеліну Калініну в першому колі одиночного розряду. Кава і Костюк розібралися за 60 хвилин.
Перший сет пройшов за повного домінування пари українки та польки. Вони надупевнено грали на власних подачах і блискавично оформили три брейки. Як наслідок, Марії та Рус вдалося повісити "бублик" за приголомшливі 22 хвилини.
Трохи опирався німецько-нідерландський дует у другій партії. До п'ятого гейму вони навіть встигли обмінятися брейками з Костюк і Кавою. Утім, рівна гра на корті тривала недовго. Українка з полькою виграли 4 гейми поспіль, зокрема двічі взявши пункти на подачах опоненток, і закрили сет і матч на власну користь.
У наступному колі на Каву з Костюк чекатиме значно серйозніше випробування. Їхні суперниці визначаться в протистоянні перших сіяних американок Корі Гауфф і Джессіки Пегули з француженками Кларою Бюрель і Діан Паррі. Цей поєдинок запланований на 18 січня.
До слова, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.
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