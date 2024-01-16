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Костюк отомстила за соотечественницу в парном разряде Australian Open

Фото: Марта Костюк успешно стартовала и в одиночном, и в парном разрядах мэйджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк в дуэте с полячкой Катаржиной Кавой одолела первый круг соревнований Открытого чемпионата Австралии в парах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 1-й раунд, парный разряд, женщины

Кава/Костюк – Мария/Рус – 2:0 (6:0, 6:2)

 

Украинско-польский союз в стартовом раунде одолел пару немки Татьяны Марии и Аранчи Рус из Нидерландов. Последняя накануне сенсационно выбила украинку Ангелину Калинину в первом круге одиночного разряда. Кава и Костюк разобрались за 1 час.

Первый сет прошел при полном доминировании пары украинки и полячки. Они сверхуверенно играли на собственных подачах и молниеносно оформили три брейка. Как следствие, Марии и Рус удалось повесить "баранку" за потрясающие 22 минуты.

Немного сопротивлялся немецко-нидерландский дуэт во второй партии. К пятому гейму они даже успели обменяться брейками с Костюк и Кавой. Впрочем, ровная игра на корте длилась недолго. Украинка с полячкой выиграли 4 гейма подряд, в том числе дважды взяв пункты на подачах оппоненток, и закрыли сет и матч в собственную пользу.

В следующем круге Кава с Костюк будет ждать значительно серьезнее испытание. Их соперницы определятся в противостоянии первых сеянных американок Кори Гауфф и Джессики Пегулы с француженками Кларой Бюрель и Диан Парри. Этот поединок намечен на 18 января.

К слову, ранее вспомнили самые значимые выступления украинских теннисистов на Australian Open.

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Australian OpenМарта КостюкТеннис