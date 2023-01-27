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Костюк у парі з румункою програла півфінал Australian Open-2023

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Мельбурн, П'ятниця 27 січня 2023 08:22
Костюк у парі з румункою програла півфінал Australian Open-2023 Фото: Габріела Русе та Марта Костюк зачохлили ракетки в Мельбурні (twitter.com/WTA)
Автор: Антон Федорців

Тенісний дует Марти Костюк і Габріели Русе програв півфінальний матч Відкритого чемпіонату Австралії 2023 року в парному розряді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open-2023, 1/2 фіналу, жінки, парний розряд

Крейчікова/Сінякова – Костюк/Русе – 2:0 (6:2, 6:2)

Старт зустрічі проти чеської пари Крейчікової та Сінякової не віщував біди. Українка з румункою грали на рівних із суперницями і до середини першої партії рахунок був нічийний. Проте, в шостому геймі чешки оформили перший брейк, а взятою подачею Костюк і Русе у восьмому закрили сет.

А ось друга партія стала фіаско від початку. З брейком Крейчікова та Сінякова повели 3:0, а потім і 5:1. Українсько-румунський дует окреслив конкуренцію, коли вперше взяв подачу чеських тенісисток у сьомому геймі. Та ненадовго – ті відразу ж оформили ще один брейк і здобули путівку до фіналу.

У вирішальному поєдинку Крейчікова та Сінякова зустрінуться з представницями Японії – Аоямою і Шибахарою. У півфіналі вони здолали іменитих американок Пегулу та Гауфф. Матч запланований на 29 січня.

Раніше в одиночному розряді фіналісткою Australian Open стала Рибакіна з Казахстану. У півфіналі вона перемогла білоруску Азаренку. Цей вихід у фінал другий для уродженки Москви. Торік вона тріумфувала на Вімблдоні.

До слова, напередодні Сабаленка стала другою фіналісткою Australian Open-2023 серед жінок.

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Australian Open Марта Костюк Теннис
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