Костюк у парі з румункою програла півфінал Australian Open-2023

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Australian Open-2023, 1/2 фіналу, жінки, парний розряд

Крейчікова/Сінякова – Костюк/Русе – 2:0 (6:2, 6:2)

Старт зустрічі проти чеської пари Крейчікової та Сінякової не віщував біди. Українка з румункою грали на рівних із суперницями і до середини першої партії рахунок був нічийний. Проте, в шостому геймі чешки оформили перший брейк, а взятою подачею Костюк і Русе у восьмому закрили сет.

А ось друга партія стала фіаско від початку. З брейком Крейчікова та Сінякова повели 3:0, а потім і 5:1. Українсько-румунський дует окреслив конкуренцію, коли вперше взяв подачу чеських тенісисток у сьомому геймі. Та ненадовго – ті відразу ж оформили ще один брейк і здобули путівку до фіналу.

У вирішальному поєдинку Крейчікова та Сінякова зустрінуться з представницями Японії – Аоямою і Шибахарою. У півфіналі вони здолали іменитих американок Пегулу та Гауфф. Матч запланований на 29 січня.

Раніше в одиночному розряді фіналісткою Australian Open стала Рибакіна з Казахстану. У півфіналі вона перемогла білоруску Азаренку. Цей вихід у фінал другий для уродженки Москви. Торік вона тріумфувала на Вімблдоні.