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Костюк в паре с румынкой проиграла полуфинал Australian Open-2023

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Мельбурн, Пятница 27 января 2023 08:22
Костюк в паре с румынкой проиграла полуфинал Australian Open-2023 Фото: Габриэла Русе и Марта Костюк зачехлили ракетки в Мельбурне (twitter.com/WTA)
Автор: Антон Федорцив

Теннисный дуэт Марты Костюк и Габриэлы Русе проиграл полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии 2023 года в парном разряде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open-2023, 1/2 финала, женщины, парный разряд

Крейчикова/Синякова – Костюк/Русе – 2:0 (6:2, 6:2)

Старт встречи против чешской пары Крейчиковой и Синяковой не предвещал беды. Украинка с румынкой играли на равных с соперницами и к середине первой партии счет был ничейный. Однако в шестом гейме чешки оформили первый брейк, а взятой подачей Костюк и Русе в восьмом закрыли сет.

А вот вторая партия стала фиаско с самого начала. С брейком Крейчикова и Синякова повели 3:0, а затем и 5:1. Украинско-румынский дуэт очертил конкуренцию, когда впервые взял подачу чешских теннисисток в седьмом гейме. Но ненадолго – те сразу же оформили еще один брейк и завоевали путевку в финал.

В решающем поединке Крейчикова и Синякова встретятся с представительницами Японии – Аоямой и Шибахарой. В полуфинале они одолели именитых американок Пегулу и Гауфф. Матч запланирован на 29 января.

Ранее в одиночном разряде финалисткой Australian Open стала Рыбакина из Казахстана. В полуфинале она победила белорусскую Азаренко. Этот выход в финал второй для уроженки Москвы. В прошлом году она триумфовала на Уимблдоне.

К слову, накануне Соболенко стала второй финалисткой Australian Open-2023 среди женщин.

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