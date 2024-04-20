Українська тенісистка Марта Костюк обіграла восьму ракетку світу та вийшла до фіналу турніру WTA 500.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У півфіналі українка обіграла восьму ракетку світу Маркету Вондроушову - 7:6, 6:2. Для Костюк - це стало третім в кар'єрі фіналом рівня WTA і другим у цьому році. На шляху до фіналу у Штутгарті Марта здобула три поспіль перемоги над тенісистками з топ-10 світового рейтингу. У фіналі Марта Костюк зіграє проти представниці Казахстану, Єлени Рибакіної, четвертої ракетки світу.