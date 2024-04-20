Костюк обыграла восьмую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA 500
Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла восьмую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA 500.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
В полуфинале украинка обыграла восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову - 7:6, 6:2.
Для Костюк - это стало третьим в карьере финалом уровня WTA и вторым в этом году. На пути к финалу в Штутгарте Марта одержала три подряд победы над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга.
В финале Марта Костюк сыграет против представительницы Казахстана, Елены Рыбакиной, четвертой ракетки мира.
Напомним, перед этим Костюк вышла в полуфинал благодаря своей эффектной победе над третьей ракеткой мира Коко Гауф, представительницей США и действующей чемпионкой US Open.
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