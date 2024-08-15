Костюк із ювілейною перемогою поповнила список тенісних гросмейстерів України

Національна перша ракетка стала шостою українкою, яка підкорила гросмейстерький рубіж. Ще цьогоріч вона матиме нагоду піднятися на 3-тє місце в рейтингу співвітчизниць на великих турнірах Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Безумовним лідером списку залишається Еліна Світоліна. Вона здобула 104 таких перемоги. Далі розташувалися Леся Цуренко (39) та Ангеліна Калініна (24). Натомість найближчими орієнтирами для Костюк будуть Даяна Ястремська (23) та Катерина Бондаренко/Володько (21).

На Cincinnati Open піднятися на 5-те місце українській тенісистці буде вкрай складно. Суперницею Костюк у 1/8 фіналу змагань в Огайо стане перша ракетка світу Іга Свьонтек. Полька в другому раунді турніру розібралася з колишньою росіянкою Варварою Грачовою.

Українські тенісистки з найбільшою кількістю перемог на турнірах серії WTA 1000: