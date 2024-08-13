Костюк випала з топ-20 рейтингу тенісисток, Світоліна пішла вгору на чотири позиції

Перша ракетка України Марта Костюк опустилася на одну сходинку в оновленій класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA), а колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна піднялася на чотири щаблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Національна лідерка в тенісі опинилася на 21-й позиції в рейтингу. Натомість найтитулованіша українка посіла 30-те місце.

Світоліна обійшла Даяну Ястремську, яка втратила аж 7 сходинок і опустилася на 34-те місце. На дві позиції нижче опинилася і Ангеліна Калініна (51-ше місце). Наддосвідчена Леся Цуренко тим часом піднялася вгору на три щаблі (82-га позиція).

У другій сотні класифікації розташувалися ще три українки. Найкраще справи йдуть в Дарії Снігур (127-ме місце). Компанію їй склали Юлія Стародубцева та Катаріна Завацька.

Безумовна лідерка світового рейтингу Іга Свьонтек гарантувала виступ на Підсумковому турнірі WTA. Американка Корі Гауфф і Аріна Сабаленко з Білорусі відстають від польки вже на понад 3 тисячі пунктів. Олімпійська Чжен Ціньвень залишилася на 7-й позиції.