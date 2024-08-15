Костюк с юбилейной победой пополнила список теннисных гроссмейстеров Украины

Победа над новозеландкой Лулу Сан в Цинциннати стала особенной для украинской теннисистки Марты Костюк. Этот успех стал для нее двадцатым на турнирах серии WTA 1000.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukrainian Tennis.
Национальная первая ракетка стала шестой украинкой, покорившей гроссмейстерский рубеж. Еще в этом году у нее будет возможность подняться на 3-е место в рейтинге соотечественниц на крупных турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).
Безусловным лидером списка остается Элина Свитолина. Она одержала 104 таких побед. Далее расположились Леся Цуренко (39) и Ангелина Калинина (24). Ближайшими же ориентирами для Костюк будут Даяна Ястремская (23) и Екатерина Бондаренко/Володько (21).
На Cincinnati Open подняться на 5-е место украинской теннисистке будет крайне сложно. Соперницей Костюк в 1/8 финала соревнований в Огайо станет первая ракетка мира Ига Свентек. Полячка во втором раунде турнира разобралась с бывшей россиянкой Варварой Грачевой.
Украинские теннисистки с наибольшим количеством побед на турнирах серии WTA 1000:
К слову, ранее Костюк ухудшила положение в рейтинге WTA.
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