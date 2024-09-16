Костюк із розгромної перемоги стартувала на Korea Open
Українська тенісистка Марта Костюк упевнено здолала нідерландку Аранчу Рус у першому колі змагань в Сеулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Hana Bank Korea Open, 1-й раунд
Рус – Костюк – 0:2 (3:6, 1:6)
Після рівного дебюту зустрічі суперниці перейшли до серії брейків. З четвертого гейму п'ять разів поспіль очки набирала тенісистка, яка приймала подачі. У цій перестрілці вправнішою виявилася Костюк, а в дев'ятому геймі вона закрила сет на власній.
Друга партія промайнула блискавично. Українка зламала опір нідерландської тенісистки всього за 35 хвилин. Костюк розпочала з чотирьох набраних пунктів поспіль. А після короткої паузи вона зі ще одним брейком закрила сет і матч.
Костюк на турнірі в корейській столиці отримала 5-й номер посіву. Вище опинилися нейтральні тенісистки Дар'я Касаткіна, Діана Шнайдер, Людмила Самсонова та бразилійка Беатріс Хаддад Майя. Переможниця Korea Open заробить 142 тисячі доларів.
У наступному раунді Костюк зустрінеться з британкою Гізер Вотсон. Вона в 1/16 фіналу змагань здолала китаянку Цзя-Цзин Лю (6:4, 6:4). У кваліфікації ж уродженка острова Гернсі вибила двох господарок корту.
До слова, раніше Костюк залишилася першою ракеткою України в новому рейтингу WTA.
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