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Костюк с разгромной победы стартовала на Korea Open

Сеул, Понедельник 16 сентября 2024 14:11
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Костюк с разгромной победы стартовала на Korea Open Фото: Марта Костюк справилась за 80 минут (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк уверенно одолела нидерландку Аранчу Рус в первом круге соревнований в Сеуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Hana Bank Korea Open, 1-й раунд

Рус – Костюк – 0:2 (3:6, 1:6)

После ровного дебюта встречи соперницы перешли к серии брейков. С четвертого гейма пять раз подряд очки набирала принимавшая подачи теннисистка. В этой перестрелке ловчей оказалась Костюк, а в девятом гейме она закрыла сет на собственной.

Вторая партия промелькнула молниеносно. Украинка сломила сопротивление нидерландской теннисистке всего за 35 минут. Костюк начала с четырех набранных пунктов подряд. А после короткой паузы она с еще одним брейком закрыла сет и матч.

Костюк на турнире в корейской столице получил 5-й номер посева. Выше оказались нейтральные теннисистки Дарья Касаткина, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова и бразильянка Беатрис Хаддад Майя. Победительница Korea Open заработает 142 тысячи долларов.

В следующем раунде Костюк встретится с британкой Хизер Уотсон. Она в 1/16 финала соревнований одолела китаянку Цзя-Цзин Лю (6:4, 6:4). В квалификации же уроженка острова Гернси выбила двух хозяек корта.

К слову, ранее Костюк осталась первой ракеткой Украины в новом рейтинге WTA.

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