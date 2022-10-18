Костюк із перемоги стартувала на турнірі WTA в Мексиці

Guadalajara Open Akron, жінки, 1/32 фіналу

Костюк – Сасновіч – 2:0 (6:1, 6:3)

У дебютних трьох геймах суперниці обмінялися брейками, тож українська тенісистка повела 2:1. Та далі на корті владарювала Костюк. Вона взяла чотири гейми поспіль, зокрема і два на подачі Сасновіч, та з третьої спроби реалізувала сет-пойнт.

Друга партія виявилася конкурентнішою. На старті українка та білоруска обмінялися брейками, а далі намагалися не відпускати одна одну. Та за рахунку 3:3 Костюк знову взяла гейм на подачі Сасновіч, а потім ще раз повторила цей трюк у, як виявилося, вирішальному геймі.

У наступному колі 20-річна українка зустрінеться з четвертою сіяною на турнірі Марією Саккарі. Матч проти гречанки запланований на 19 жовтня. У той же день Костюк у дуеті з чешкою Мартінцовою розпочне боротьбу в парному розряді.

Раніше українка Людмила Кіченок поділилася емоціями від потрапляння на Підсумковий турнір-2022 у парі з латвійкою Остапенко. WTA Finals відбудеться в Далласі, а до цього українсько-латвійський дует виступить у Гвадалахарі.