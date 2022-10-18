Костюк с победы стартовала на турнире WTA в Мексике

Guadalajara Open Akron, женщины, 1/32 финала

Костюк – Саснович – 2:0 (6:1, 6:3)

В дебютных трех геймах соперницы обменялись брейками, и украинская теннисистка повела 2:1. Но дальше на корте властвовала Костюк. Она взяла четыре гейма подряд, в том числе и два на подаче Саснович, и с третьей попытки реализовала сет-пойнт.

Вторая партия оказалась более конкурентной. На старте украинка и белоруска обменялись брейками, а дальше пытались не отпускать друг друга. Но при счете 3:3 Костюк снова взяла гейм на подаче Саснович, а затем еще раз повторила этот трюк в, как оказалось, решающем гейме.

В следующем круге 20-летняя украинка встретится с четвертой сеяной на турнире Марией Саккари. Матч против гречанки запланирован на 19 октября. В тот же день Костюк в дуэте с чешкой Мартинцовой стартует в парном разряде.

Ранее украинка Людмила Киченок поделилась эмоциями от попадания на Итоговый турнир-2022 в паре с латышкой Остапенко. WTA Finals состоится в Далласе, а до этого украинско-латвийский дуэт выступит в Гвадалахаре.