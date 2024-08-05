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Костюк і Світоліна погіршили становище в оновленому рейтингу тенісисток

Фото: Марта Костюк втратила одну позицію у класифікації (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Марта Костюк зберегла статус національної лідерки в оновленій версії класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA). Колишня третя ракетка світу Еліна Світоліна опинилася за межами топ-30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Обидві тенісистки втратили позиції в порівнянні з попередньою версією рейтингу. Костюк опинилася на 20-й позиції (-1), а Світоліна опустилася на 34-те місце (-3).

Натомість Даяна Ястремська піднялася вгору на одну сходинку. Тепер вона на 27-й позиції у класифікації WTA. До першої сотні рейтингу також потрапили Ангеліна Калініна (49-те місце) та Леся Цуренко (85-те). Вони втратили одну та дві позиції відповідно.

Ще три українки облаштувалися в другій сотні табелю про ранги. Дарія Снігур і Юлія Стародубцева залишилися на попередніх рубежах. Тим часом Катаріна Завацька втратила три позиції та опинилася на 170-й сходинці.

Беззаперечний лідер рейтингу WTA – Іга Свьонтек. Полька впевнено випереджає американську тенісистку Корі Гауфф і Аріну Сабаленко з Білорусі. Переможниця Олімпійських ігор-2024 Чжен Ціньвень (Китай) опинилася на сьомій позиції.

 

До слова, раніше Свьонтек виграла "бронзовий" поєдинок на Олімпіаді-2024.

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ТенісЕліна СвітолінаМарта Костюк