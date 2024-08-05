Костюк и Свитолина ухудшили положение в обновленном рейтинге теннисисток

Обе теннисистки потеряли позиции по сравнению с предыдущей версией рейтинга. Костюк оказалась на 20-й позиции (-1), а Свитолина опустилась на 3-е место (-3).

Даяна Ястремская поднялась вверх на одну ступеньку. Теперь она находится на 27-й позиции в классификации WTA. В первую сотню рейтинга также попали Ангелина Калинина (49-е место) и Леся Цуренко (85-е). Они потеряли одну и две позиции соответственно.

Еще три украинки обосновались во второй сотне табеля о рангах. Дарья Снигур и Юлия Стародубцева остались на предыдущих рубежах. Тем временем Катарина Завацкая потеряла три позиции и оказалась на 170-й строчке.

Бесспорный лидер рейтинга WTA – Ига Свентек. Полячка уверенно опережает американскую теннисистку Кори Гауфф и Арину Соболенко из Беларуси. Победительница Олимпийских игр-2024 Чжэн Циньвэнь (Китай) оказалась на седьмой позиции.