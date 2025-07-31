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Костюк і Ястремська проти топових суперниць на "тисячнику" в Монреалі: прогнози та де дивитися сьогодні

Монреаль, Четвер 31 липня 2025 14:48
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Костюк і Ястремська проти топових суперниць на "тисячнику" в Монреалі: прогнози та де дивитися сьогодні Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

31 липня дві українські тенісистки – Марта Костюк та Даяна Ястремська проведуть непрості поєдинки за вихід до 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 у канадському Монреалі. Обидві вітчизняні спортсменки зустрінуться з суперницями, що випереджають їх у світовому рейтингу.

Які прогнози та де і коли дивитися матчі - підкаже РБК-Україна.

Костюк проти колишньої "нейтралки"

Друга ракетка України та 28-ма в світовому рейтингу Костюк зустрінеться з Дар'єю Касаткіно (№18 WTA). Поєдинок стартує не раніше 19:30 за київським часом.

Касаткіна - колишня росіянка, але з недавнього часу змінила прапор на австралійський. Між суперницями вже склалася солідна історія очних дуелей: вони зустрічалися на корті сім разів, і наразі Касаткіна веде в особистому заліку з рахунком 4:3. Востаннє тенісистки зійшлися цього року на турнірі в Римі, де Костюк здобула переконливу перемогу - 6:4, 6:2.

Незважаючи на те, що австралійка випереджає вітчизняну тенісистку в рейтингу, аналітики букмекерських контор віддають невелику перевагу Костюк. Ставки на перемогу українки приймаються з коефіцієнтом – 1,61-1,67. На успіх Касаткіної – 2,26-2,34.

Шанси Ястремської

Третя в національному рейтингу та 35-та - у світовому Ястремська вийде на корт після 2-ї ночі за Києвом. Вона зіграє проти 11-ї ракетки світу - американки Емми Наварро.

Раніше тенісистки грали між собою лише раз, на Відкритому чемпіонаті Австралії-2024. Тоді Ястремська здобула перемогу в трьох сетах - 6:2, 2:6, 6:1.

Наварро очікувано є фавориткою зустрічі, проте з невеликим відривом. Вірогідність її перемоги фахівці оцінюють у 1,56-1,58. Показники Ястремської – 2,38-2,43.

Де дивитися матчі

Розклад ігор українок 31 липня

  • Не раніше 19:30, Марта Костюк – Дар'я Касаткіна
  • Не раніше 2:00, Даяна Ястремська – Емма Наварро

Офіційним транслятором турніру WTA 1000 у Монреалі в Україні є Setanta Sports. Матчі у прямому ефірі будуть доступні на OTT-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports+.

Раніше розповіли, що Світоліна в Монреалі перемогла одну росіянку та зустрінеться з іншою.

Також читайте, як Стародубцева розбила на канадському турнірі другу ракетку Польщі.

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Теніс Марта Костюк Даяна Ястремська
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