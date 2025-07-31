Костюк и Ястремская против топовых соперниц на "тысячнике" в Монреале: прогнозы и где смотреть сегодня

31 июля две украинские теннисистки - Марта Костюк и Даяна Ястремская проведут непростые поединки за выход в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в канадском Монреале. Обе отечественные спортсменки встретятся с соперницами, опережающими их в мировом рейтинге.

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Костюк против бывшей "нейтралки"

Вторая ракетка Украины и 28-я в мировом рейтинге Костюк встретится с Дарьей Касаткино (№18 WTA). Поединок стартует не раньше 19:30 по киевскому времени.

Касаткина - бывшая россиянка, но с недавнего времени сменила флаг на австралийский. Между соперницами уже сложилась солидная история очных дуэлей: они встречались на корте семь раз, и на данный момент Касаткина ведет в личном зачете со счетом 4:3. Последний раз теннисистки сошлись в этом году на турнире в Риме, где Костюк одержала убедительную победу - 6:4, 6:2.

Несмотря на то, что австралийка опережает отечественную теннисистку в рейтинге, аналитики букмекерских контор отдают небольшое преимущество Костюк. Ставки на победу украинки принимаются с коэффициентом - 1,61-1,67. На успех Касаткиной - 2,26-2,34.

Шансы Ястремской

Третья в национальном рейтинге и 35-я - в мировом Ястремская выйдет на корт после 2 часов ночи по Киеву. Она сыграет против 11-й ракетки мира - американки Эммы Наварро.

Ранее теннисистки играли между собой лишь раз, на Открытом чемпионате Австралии-2024. Тогда Ястремская одержала победу в трех сетах - 6:2, 2:6, 6:1.

Наварро ожидаемо является фавориткой встречи, однако с небольшим отрывом. Вероятность ее победы специалисты оценивают в 1,56-1,58. Показатели Ястремской - 2,38-2,43.

Где смотреть матчи

Расписание игр украинок 31 июля

Не раньше 19:30, Марта Костюк - Дарья Касаткина

Не раньше 2:00, Даяна Ястремская - Эмма Наварро

Официальным транслятором турнира WTA 1000 в Монреале в Украине является Setanta Sports. Матчи в прямом эфире будут доступны на OTT-платформе Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports+.