Костюк і Надія Кіченок у парах пробилися до другого раунду Australian Open-2023

Australian Open-2023, 1-й раунд, жінки, парний розряд

Коллінс/Вотсон – Костюк/Русе – 0:2 (4:6, 2:6)

Л. Кіченок/Остапенко – Павлюченкова/Рибакіна – 0:2 (4:6, 4:6)

Бозовіч/Кабрера – Н. Кіченок/Ціммерманн – 0:2 (4:6, 3:6)

20-річна Костюк у дуеті з румункою Русе в двох сетах здолали американсько-британську пару. На брейк суперниць у третьому геймі європейки відповіли зворотним у наступному ж. А під завісу першої партії ще раз узяли подачу опоненток.

Другий сет вийшов ще простішим. Із брейком українсько-румунський дует упевнено повів 3:0 і до кінця партії, а з нею і матчу, дозволив Коллінс і Вотсон виграти лише два гейми. Натомість Костюк і Русе з другої спроби реалізували сет-пойнт на подачі американки з британкою.

А ось Людмила Кіченок зі звичною напарницею з Латвії недооцінили етнічних росіянок. Упевнено ведучи в стартовому сеті (4:1), вони примудрилися програти 5 геймів поспіль і віддали майже виграну партію. А в другому сеті вже не змогли нав'язати конкуренцію Павлюченковій з Рибакіною після помилок у дебюті партії (1:5) та зачохлили ракетки.

Честь родини Кіченок відстояла Надія. У парі з німкенею Ціммерманн вона переграла господарок кортів. Розпочали суперниці на рівних, а ключовим у стартовому сеті став українсько-німецький брейк у середині партії. Він виявився єдиним у сеті.

У другій партії австралійки намагалися нав'язати боротьбу, але програли за схожим сценарієм. Надія Кіченок і Ціммерманн знову взяли п'ятий гейм на подачі суперниць, а потім закінчили сет і матч ще одним реалізованим із другої спроби брейком.