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Українка Байндль уперше в кар'єрі вийшла в третє коло турніру "Великого шолома"

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Мельбурн, Середа 18 січня 2023 10:47
Українка Байндль уперше в кар'єрі вийшла в третє коло турніру "Великого шолома" Фото: Катерина Байндль пробилася в 1/16 фіналу Australian Open-2023 (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемогою української тенісистки Катерини Байндль завершився матч другого раунду Відкритого чемпіонату Австралії проти американки Кеті Макнеллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open-2023, 2-й раунд, жінки

Макнеллі – Байндль – 0:2 (1:6, 6:7)

28-річна уродженка Миколаєва впевнено розпочала двобій, повівши 3:0 з брейком. У середині стартової партії Байндль дозволила суперниці взяти гейм на своїй подачі, але далі знову виграла 3 очки поспіль і реалізувала сет-пойнт із першої спроби. Загалом на партію вона витратила 27 хвилин.

Запеклішою вийшла боротьба в другому сеті. Макнеллі ледь не програла стартовий гейм на власній подачі, але зуміла відіграти брейк-пойнт української тенісистки. А в середині партії Байндль двічі брала подачі суперниці, та американка миттєво відповіла зворотними брейками.

Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там українка швидко зробила заявку на успіх (3:1), але дозволила молодій представниці США ще трохи поборотися. Проте, недовго – з першої ж спроби вона реалізувала сет-пойнт (7:4) і завершила матч першим у кар'єрі виходом у третє коло мейджорів.

У наступному раунді Байндль зустрінеться з переможницею протистояння Бондар – Остапенко. Остання в першому колі змагань вибила іншу представницю України – Даяну Ястремську. Матчі 3-го кола на Australian Open розпочнуться 20 січня.

До слова, раніше Калініна перемогою над Квітовою оформила путівку в 3-й раунд Відкритого чемпіонату Австралії.

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