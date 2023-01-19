RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Костюк и Надежда Киченок в парах пробились во второй раунд Australian Open-2023

Фото: Марта Костюк продолжит выступления и в одиночном разряде (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Отечественные теннисистки Марта Костюк, Людмила и Надежда Киченок сыграли матчи первого раунда в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии. Далее идут две украинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Australian Open-2023, 1-й раунд, женщины, парный разряд

Коллинс/Уотсон – Костюк/Русе – 0:2 (4:6, 2:6)

Л. Киченок/Остапенко – Павлюченкова/Рыбакина – 0:2 (4:6, 4:6)

Бозович/Кабрера – Н. Киченок/Циммерманн – 0:2 (4:6, 3:6)

20-летняя Костюк в дуэте с румынкой Русе в двух сетах одолели американо-британскую пару. На брейк соперниц в третьем гейме европейки ответили обратным в следующем. А под занавес первой партии еще раз взяли подачу оппоненток.

Второй сет получился еще проще. С брейком украинско-румынский дуэт уверенно повел 3:0 и до конца партии, а с ней и матча, позволил Коллинс и Уотсон выиграть всего два гейма. В свою очередь Костюк и Русе со второй попытки реализовали сет-пойнт на подаче американки с британкой.

А вот Людмила Киченок с привычной напарницей из Латвии недооценили этнических россиянок. Уверенно ведя в стартовом сете (4:1), они умудрились проиграть 5 геймов подряд и отдали почти выигранную партию. А во втором сете уже не смогли навязать конкуренцию Павлюченковой с Рыбакиной после ошибок в дебюте партии (1:5) и зачехлили ракетки.

Честь семьи Киченок отстояла Надежда. В паре с немкой Циммерман она переиграла хозяек кортов. Начали соперницы на равных, а ключевым в стартовом сете стал украинско-германский брейк в середине партии. Он оказался единственным в сете.

Во второй партии австралийки пытались навязать борьбу, но проиграли по схожему сценарию. Надежда Киченок и Циммерманн снова взяли пятый гейм на подаче соперниц, а затем закончили сет и матч еще одним реализованным со второй попытки брейком.

К слову, накануне Байндль вышла в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии благодаря победе над Макнелли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Australian OpenМарта КостюкТеннис