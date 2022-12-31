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Костюк і Калініна пробилися у фінал кваліфікації в Аделаїді

Фото: Марта Костюк зустрінеться з Маяр Шеріф (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Найсильніші українські тенісистки – Ангеліна Калініна та Марта Костюк – опинилися за крок від участі в основній сітці престижного січневого турніру в австралійській Аделаїді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Adelaide International, кваліфікація, 1/2 фіналу

Букса – Костюк – 0:2 (6:7, 4:6)

Калініна – Ястремська – 2:0 (6:4, 6:4)

20-річна Костюк на шляху до фіналу здолала іспанку Буксу. Вирішальним у двобої був стартовий сет. Партія вийшла вкрай конкурентною (суперниці не віддали одна одній жодного гейму) і затягнулася на 58 хвилин. На тай-брейку українка дотиснула опонентку (11:9).

Другий сет розпочався з обміну брейками. Та в середині партії Костюк ще раз взяла подачу суперниці та здобула стратегічну перевагу. Зрештою, для перемоги молодій тенісистці залишилося стабільно перемагати на своїй подачі. Із завданням киянка впоралася і з другої спроби реалізувала матч-пойнт.

Натомість перша ракетка України відвоювала місце у фіналі в співвітчизниці – Даяни Ястремської. Добрі знайомі неабияк "поганяли" одна одну на корті. Матч тривав 109 хвилин і завершився тріумфом Калініної. Вона виграла обидва сети з рахунком 6:4.

Хоч уродженка Нової Каховки жодного разу не подала на виліт (у Ястремської – 5 ейсів), але менше помилялася і реалізувала більше брейк-пойнтів. Суперниця ж примудрилася програти другу партію, віддавши 5 (!) геймів поспіль за рахунку 4:1 на власну користь...

У фіналі кваліфікації Калініна зустрінеться з угоркою Анною Бондар. Натомість Костюк протистоятиме Маярі Шеріф із Єгипту. Обидва матчі відбудуться 1 січня.

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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Марта КостюкТеннис