Костюк и Калинина пробились в финал квалификации в Аделаиде

Adelaide International, квалификация, 1/2 финала

Букса – Костюк – 0:2 (6:7, 4:6)

Калинина – Ястремская – 2:0 (6:4, 6:4)

20-летняя Костюк на пути в финал одолела испанку Буксу. Решающим в поединке был стартовый сет. Партия получилась крайне конкурентной (соперницы не отдали друг другу ни одного гейма) и затянулась на 58 минут. На тай-брейке украинка дожала оппонентку (11:9).

Второй сет начался с обмена брейками. Но в середине партии Костюк еще раз взяла подачу соперницы и получила стратегическое преимущество. Наконец, для победы молодой теннисистке осталось стабильно побеждать на своей подаче. С заданием киевлянка справилась и со второй попытки реализовала матч-пойнт.

Первая ракетка Украины в свою очередь отвоевала место в финале у соотечественницы – Даяны Ястремской. Хорошие знакомые изрядно "погоняли" друг друга на корте. Матч продолжался 109 минут и завершился триумфом Калининой. Она выиграла оба сета со счетом 6:4.

Хотя уроженка Новой Каховки ни разу не подала на вылет (у Ястремской – 5 эйсов), но меньше ошибалась и реализовала больше брейк-пойнтов. Соперница же умудрилась проиграть вторую партию, отдав 5 (!) геймов подряд при счете 4:1 в свою пользу.

В финале квалификации Калинина встретится с венгеркой Анной Бондар. Костюк же будет противостоять Маяре Шериф из Египта. Оба матча состоятся 1 января.