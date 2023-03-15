В Константиновке снова взрывы. "Прилеты" фиксируют в спальных районах (фото, видео)

В среду, 15 марта, в Константиновке Донецкой области раздались несколько взрывов. Российская армия атаковала жилые районы прифронтового города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости Донбасса.

Местные жители сообщают о "прилетах" по жилым районам. В частности, черный дым на месте взрывов видно в районе Нулевого, школы № 6 и в частном секторе возле ж/д, в правобережной части города.