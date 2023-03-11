Иллюстративное фото: в Константиновке спасатели попали под удар во время ликвидации последствий обстрела (facebook.com/mns gov ua)

Российские оккупанты ударили по Константиновке, когда спасатели пытались ликвидировать последствия предыдущего обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.