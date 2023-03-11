ua ru
Сб, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Константиновке спасатели попали под удар во время ликвидации последствий обстрела

Новина українською →
Константиновка, Суббота 11 марта 2023 21:34
В Константиновке спасатели попали под удар во время ликвидации последствий обстрела Иллюстративное фото: в Константиновке спасатели попали под удар во время ликвидации последствий обстрела (facebook.com/mns gov ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты ударили по Константиновке, когда спасатели пытались ликвидировать последствия предыдущего обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что спасатели продолжают работать в чрезвычайно опасных условиях.

"Во время ликвидации последствий вражеских обстрелов (Константиновки - ред.) произошел повторный. Отважные и бесстрашные! Мир должен видеть, как украинские спасатели отчаянно борются за человеческие жизни на своем фронте", - отметили в ГСЧС.

С соответствующим видео можете ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее стало известно, что 10 марта россияне в очередной раз ударили по Константиновке.

В результате вражеской атаки ранения получили восемь человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область ГСЧС Константиновка Война России против Украины
NEWS
Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России. Его сопровождали истребители Польши
Ядерный бомбардировщик США пролетел вдоль границы России. Его сопровождали истребители Польши
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации