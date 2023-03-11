В Константиновке спасатели попали под удар во время ликвидации последствий обстрела
Российские оккупанты ударили по Константиновке, когда спасатели пытались ликвидировать последствия предыдущего обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
В ведомстве подчеркнули, что спасатели продолжают работать в чрезвычайно опасных условиях.
"Во время ликвидации последствий вражеских обстрелов (Константиновки - ред.) произошел повторный. Отважные и бесстрашные! Мир должен видеть, как украинские спасатели отчаянно борются за человеческие жизни на своем фронте", - отметили в ГСЧС.
С соответствующим видео можете ознакомиться по ссылке.
Напомним, ранее стало известно, что 10 марта россияне в очередной раз ударили по Константиновке.
В результате вражеской атаки ранения получили восемь человек.
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