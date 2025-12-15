Костянтинівка під обстрілами: військові назвали кількість цивільних, що залишаються у місті

У Костянтинівці, яка постійно перебуває під російськими атаками, залишається близько 4300 мешканців. Серед них можуть бути й діти, яких батьки відмовляються евакуйовувати.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Сухопутних військ у Telegram .

Костянтинівка під вогнем: місто тримає оборону

На Костянтинівку тривають авіаудари, які здатні зруйнувати цілі мікрорайони. Ворог застосовує дрони-камікадзе, що загрожують не лише будинкам, а й людям, які пересуваються навіть другорядними дорогами та стежками.

"Безперервне зудіння ворожих БПЛА змушує пішоходів завмирати під деревами й дахами. А нові вирви від артилерійських снарядів з’являються там, де кілька годин тому були рівні дороги. Самі ж шляхи повні згорілих автівок та підбитих наземних роботів", - йдеться у повідомленні.

Наслідки російських атак на Костянтинівку (фото: Сухопутні війська/Telegram)

Життя на виживання: мешканці залишаються в місті

За даними місцевої влади, у Костянтинівці досі лишається близько 4300 людей. Серед них можуть бути діти, яких батьки відмовляються евакуйовувати. У будинках немає газу та води, люди гріють воду і готують їжу на багаттях біля під’їздів.

"Церкви зруйновані, та біля кожної живуть наглядачі, а іноді приїздять і священники, щоб провести службу. Зруйнованими дворами бігають свійські тварини - не лише собаки й коти, а іноді й кози. А поміж будинків з’являються свіжі могили - місцеві хоронять загиблих сусідів, тіла який не змогли чи не встигли вивезти", - додають у Сухопутних військах.

Бійці 93 бригади "Холодний Яр" продовжують оборону Костянтинівки та не дозволяють окупантам увійти в місто.

Наслідки російських атак на Костянтинівку (фото: Сухопутні війська/Telegram)