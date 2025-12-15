ua en ru
Константиновка под обстрелами: военные назвали количество гражданских, которые остаются в городе

Понедельник 15 декабря 2025 17:30
UA EN RU
Константиновка под обстрелами: военные назвали количество гражданских, которые остаются в городе В Константиновке до сих пор остаются гражданские (фото: Сухопутные войска/Telegram)
Автор: Василина Копытко

В Константиновке, которая постоянно находится под российскими атаками, остается около 4300 жителей. Среди них могут быть и дети, которых родители отказываются эвакуировать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сухопутных войск в Telegram.

Константиновка под огнем: город держит оборону

На Константиновку продолжаются авиаудары, которые способны разрушить целые микрорайоны. Враг применяет дроны-камикадзе, которые угрожают не только домам, но и людям, что передвигаются даже по второстепенным дорогам и тропинкам.

"Непрерывное жужжание вражеских БПЛА заставляет пешеходов замирать под деревьями и крышами. А новые воронки от артиллерийских снарядов появляются там, где несколько часов назад были ровные дороги. Сами же дороги полны сгоревших автомобилей и подбитых наземных роботов", - говорится в сообщении.

Константиновка под обстрелами: военные назвали количество гражданских, которые остаются в городеКонстантиновка под обстрелами: военные назвали количество гражданских, которые остаются в городеКонстантиновка под обстрелами: военные назвали количество гражданских, которые остаются в городеПоследствия российских атак на Константиновку (фото: Сухопутные войска/Telegram)

Жизнь на выживание: жители остаются в городе

По данным местных властей, в Константиновке до сих пор остается около 4300 человек. Среди них могут быть дети, которых родители отказываются эвакуировать. В домах нет газа и воды, люди греют воду и готовят еду на кострах у подъездов.

"Церкви разрушены, но возле каждой живут смотрители, а иногда приезжают и священники, чтобы провести службу. По разрушенным дворам бегают домашние животные - не только собаки и кошки, а иногда и козы. А между домов появляются свежие могилы - местные хоронят погибших соседей, тела которых не смогли или не успели вывезти", - добавляют в Сухопутных войсках.

Бойцы 93 бригады "Холодный Яр" продолжают оборону Константиновки и не позволяют оккупантам войти в город.

Константиновка под обстрелами: военные назвали количество гражданских, которые остаются в городеКонстантиновка под обстрелами: военные назвали количество гражданских, которые остаются в городеКонстантиновка под обстрелами: военные назвали количество гражданских, которые остаются в городеКонстантиновка под обстрелами: военные назвали количество гражданских, которые остаются в городеПоследствия российских атак на Константиновку (фото: Сухопутные войска/Telegram)

Атаки на Константиновском направлении

По данным Генштаба, в течение 14 декабря российские войска на Константиновском направлении совершили 24 атаки вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Иванополье, Яблоновки и в сторону Софиевки.

Ворог активний на декількох напрямках фронту: Генштаб оновив карти боївДанные Генштаба за 14 декабря (скриншот)

Напомним также, что войска РФ утром 8 декабря атаковали дроном Константиновку Донецкой области. Ранения получила семья с двумя детьми, которая ехала за водой на велосипедах.

