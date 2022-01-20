Кістяк сформували, зброя є: командувач про створення Сил терроборони
Кістяк Сил територіальної оборони в областях сформований, зброєю і боєприпасами забезпечені на 100%. Зараз йде комплектування підрозділів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Сил терроборони Юрія Галушкіна "Укрінформу".
"Кістяк сформований, посадові особи призначені, визначено тимчасове місце дислокації", - сказав Галушкін.
Він додав, що залежно від кількості районів в області в кожній бригаді сформовано необхідну кількість батальйонів. За його словами, їх може бути від 4 до 10.
"Наприклад, бригада Києва налічує 10 батальйонів. У деяких областях-6, в інших-8 батальйонів", - уточнив командувач, додавши, що батальйони сформовані і зараз йде їх комплектація.
Галушкін уточнив, що в прикордонних областях підрозділи Сил терроборони укомплектовані десь на 70%, решту регіону до цього значення планується довести до кінця лютого.
"Стрілецькою зброєю і боєприпасами ми укомплектовані на 100%", - сказав командувач.
Нагадаємо, 1 січня 3022 року набув чинності закон, який передбачає створення Сил територіальної оборони. В той же день президент призначив Галушкіна командувачем цих сил.
Про те, хто не зможе потрапити в сили територіальної оборони - в матеріалі РБК-Україна.