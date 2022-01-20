Кістяк сформували, зброя є: командувач про створення Сил терроборони

Кістяк Сил територіальної оборони в областях сформований, зброєю і боєприпасами забезпечені на 100%. Зараз йде комплектування підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Сил терроборони Юрія Галушкіна "Укрінформу" .

"Кістяк сформований, посадові особи призначені, визначено тимчасове місце дислокації", - сказав Галушкін.

Він додав, що залежно від кількості районів в області в кожній бригаді сформовано необхідну кількість батальйонів. За його словами, їх може бути від 4 до 10.

"Наприклад, бригада Києва налічує 10 батальйонів. У деяких областях-6, в інших-8 батальйонів", - уточнив командувач, додавши, що батальйони сформовані і зараз йде їх комплектація.

Галушкін уточнив, що в прикордонних областях підрозділи Сил терроборони укомплектовані десь на 70%, решту регіону до цього значення планується довести до кінця лютого.

"Стрілецькою зброєю і боєприпасами ми укомплектовані на 100%", - сказав командувач.