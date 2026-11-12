Костопіль і частина Рівненщини залишилися без світла після атаки на енергетику

Рівненщина опиняється під ударами не вперше за останні тижні. У ніч на 4 листопада ворог намагався вдарити по енергетиці області: у Рівному працювала ППО, а в Рівненському районі загорівся приватний будинок. Тоді під ударом також опинилися Тернопільщина і Дніпро.

Енергетика залишається головною ціллю Росії. Протягом ночі та ранку 10 листопада окупанти атакували енергооб'єкти у восьми областях, і в шести з них зникло світло.