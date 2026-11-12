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Костопіль і частина Рівненщини залишилися без світла після атаки на енергетику

05:56 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: енергетики на одній із пошкоджених станцій (Getty Images)

У ніч на 12 листопада ворог атакував енергетику та житловий сектор Рівненщини. Без світла залишилися Костопіль та населені пункти Рівненського і Сарненського районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

Ворог вдарив по енергетичних об'єктах і житловому сектору області. За попередніми даними, обійшлося без загиблих.

Знеструмлено населені пункти Рівненського та Сарненського районів, зокрема місто Костопіль.

Об'єкти критичної інфраструктури переходять на живлення від генераторів.

Рівненщина опиняється під ударами не вперше за останні тижні. У ніч на 4 листопада ворог намагався вдарити по енергетиці області: у Рівному працювала ППО, а в Рівненському районі загорівся приватний будинок. Тоді під ударом також опинилися Тернопільщина і Дніпро.

Енергетика залишається головною ціллю Росії. Протягом ночі та ранку 10 листопада окупанти атакували енергооб'єкти у восьми областях, і в шести з них зникло світло.

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Рівненська областьВійна в Україні