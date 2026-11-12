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Костополь и часть Ровенщины остались без света после атаки на энергетику

05:56 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: энергетики на одной из поврежденных станций (Getty Images)

В ночь на 12 ноября враг атаковал энергетику и жилищный сектор Ровенщины. Без света остались Костополь и населённые пункты Ровенского и Сарненского районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Александра Коваля.

Враг ударил по энергетическим объектам и жилому сектору области. По предварительным данным, обошлось без погибших.

Обесточены населенные пункты Ровенского и Сарненского районов, в частности, город Костополь.

Объекты критической инфраструктуры переходят на питание от генераторов.

Ровенщина оказывается под ударами не впервые за последние недели. В ночь на 4 ноября враг пытался ударить по энергетике области: в Ровно работала ПВО, а в Ровенском районе загорелся частный дом. Тогда под ударом также оказались Тернопольщина и Днепр.

Энергетика остается главной целью России. В течение ночи и утра 10 ноября кафиры атаковали энергообъекты в восьми областях, и в шести из них исчез свет.

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