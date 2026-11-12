Костополь и часть Ровенщины остались без света после атаки на энергетику

Ровенщина оказывается под ударами не впервые за последние недели. В ночь на 4 ноября враг пытался ударить по энергетике области: в Ровно работала ПВО, а в Ровенском районе загорелся частный дом. Тогда под ударом также оказались Тернопольщина и Днепр.

Энергетика остается главной целью России. В течение ночи и утра 10 ноября кафиры атаковали энергообъекты в восьми областях, и в шести из них исчез свет.