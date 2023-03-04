Костін розповів, як просувається створення Спецтрибуналу для Путіна та його поплічників

"В першу чергу хочу сказати, що створення Трибуналу для покарання вищого військово-політичного керівництва за злочин агресії - це є одним з ключових моментів системи повної відповідальності агресора за всі виявлені злочини, скоєні проти української держави", - зауважив Костін.

Він нагадав, що серед варіантів створення Спецтрибуналу дійсно розглядаються три, і два з цих варіантів пропонуються саме Україною.

"З них оптимальним, з нашої точки зору, є створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії на підставі багатостороннього міжнародного договору за прикладом Нюрнберзького трибуналу. Це була наша ідея, вона залишається першим варіантом, який абсолютно влаштовує Україну і українців", - акцентував Костін.

При цьому другий варіант передбачає створення спецтрибуналу на основі угоди з ООН із ухваленням відповідної резолюції Генасамблеї організації.

"Також деякі з наших партнерів пропонують нам так звану гібридну модель трибуналу на основі застосування українського права з деякими міжнародними елементами", - розповів Костін.

Але, як пояснив генпрокурор, тут є певна проблема, яка стосується того, що за українським правом найвище політичне керівництво країни-агресора має персональний імунітет - це президент, прем'єр-міністр та міністр закордонних справ.

"Тому ми продовжуємо діалог з нашими партнерами щодо того, щоб була обрана саме та модель, яка забезпечить на міжнародному рівні притягнення до відповідальності та покарання саме найвищого керівництва країни-агресора", - сказав Костін.

При цьому він підкреслив, що процес створення цього трибуналу не може бути простим та швидким.

"Але вже проведена робота і ми маємо підтримку - понад 20 держав, які включилися в роботу щодо обговорення юридичного механізму створення цього трибуналу", - підсумував Костін.