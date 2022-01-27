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Костин о переносе заседаний ТКГ в Стамбул: консультации продолжаются

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Киев, Четверг 27 января 2022 16:11
Костин о переносе заседаний ТКГ в Стамбул: консультации продолжаются Фото: замглавы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Народный депутат от "Слуги народа" и замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Андрей Костин не исключает перенос очных встреч из Минска в Стамбул. По его словам, консультации продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телеканала "Дом".

"Была проведена большая работа на уровне наших посредников, на уровне координатора ТКГ. В принципе было решено много вопросов, в том числе организационных, которые касаются возможности проведения очных встреч ТКГ в Стамбуле. Был предварительный обмен мнениями по этому поводу и не было возражений насчет рассмотрения Стамбула как локации для проведения заседаний", - отметил Костин.

По его словам, на сегодня вопрос находится в подвешенном состоянии, но вчера на заседании ТКГ представители Российской Федерации начали говорить о том, что нужно вернуться в Минск, но это не приемлемо для украинской делегации.

"Будут продолжаться консультации. Но рассматривались и другие локации… Мы чувствуем, что в определенных моментах очные встречи могут быть более конструктивными", - добавил Костин.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция предложила Стамбул для проведения заседаний ТКГ.

В украинской делегации уточнили, что на сегодня вопрос места проведения очных встреч до сих пор открыт, поскольку было решено отказаться от Минска как переговорной площадки.

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