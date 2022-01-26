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Вопрос места проведения очных встреч ТКГ до сих пор открыт, - Гармаш

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Киев, Среда 26 января 2022 23:53
Вопрос места проведения очных встреч ТКГ до сих пор открыт, - Гармаш Фото: представитель оккупированного Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш (facebook com sergiy garmash)
Автор: Артур Родивилов

Вопрос места проведения очных встреч Трехсторонней контактной группы по Донбассу до сих пор открыт. Представитель оккупированного Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш рассказал об итогах переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Он отметил, что обсуждая Стамбул как возможную локацию для встреч в оффлайне, "министр" "ЛНР" потребовал от Турции "официальных документов с гарантиями безопасности" и, по сути, признания Турцией "паспортов" "ДНР" и "ЛНР", поскольку не все участники их "делегаций" имеют украинские или даже российские паспорта.

"В свою очередь, представитель России, не дожидаясь турецких гарантий, заявил, что россиянам "Стамбул логистически не удобен. Им "предпочтительнее Минск", или даже города РФ или Украины, например, Москва, Донецк или Луганск", - рассказал Гармаш.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что Турция предложила проводить заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Стамбуле. В частности, чтобы вернуться к проведению очных встреч для переговоров.

Напомним, сегодня, 26 января, в Париже прошла встреча советников лидеров нормандского формата - Украины, Германии, Франции и России. Переговоры прошли на фоне обострения ситуации возле украинской границе. Подробности встречи - в материале РБК-Украина.

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